Magazine Segurança em primeiro lugar

Independente se a viagem for feita de carro, ônibus ou avião, o mais importante é que o tutor invista na segurança do animal. Segundo o médico veterinário Ronaldo Medeiros, o meio mais democrático é o carro, no qual se pode fazer uso tanto da caixa de transporte quanto dos assentos e dos cintos de segurança, feitos especialmente para os pets. “Se a opção for pela caixa...