Segundo Bacci, viúva de Gugu questiona estrutura de casa nos EUA Apresentador da Record relata ter conversado com Rose Miriam di Matteo e que ela teria afirmado: 'Como constroem um sótão dessa maneira?'

Gugu Liberato, que morreu nesta sexta, 22, nos Estados Unidos, recebeu destaque na televisão brasileira deste domingo, 24. Além da homenagem no Domingo Legal, no SBT, o apresentador é tema de um tributo na programação da Record TV. No Domingo Show, Geraldo Luís conversou com o colega de emissora Luiz Bacci sobre a...