Magazine Segunda temporada de “Mindhunter” é confirmada A série é baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBIs Elite Serial Crime Unit, de John Douglas e Mark Olshaker, lançado em 1996

Confirmada ainda em 2017, a segunda temporada da série Mindhunter (foto) acaba de ganhar data de estreia. O anúncio foi feito pelo diretor David Fincher em entrevista ao podcast The Treatment, do canal KCRW. De acordo com Fincher, os novos episódios serão disponibilizados na Netflix no dia 16 de agosto. Produtora-executiva da série, Charlize Theron havia declarado no iní...