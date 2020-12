Magazine Segunda temporada bem mais quente Amora Mautner diz que Verdades Secretas 2, prevista para 2021, será mais erótica e terá mais sexo

Repetindo a parceria bem-sucedida com Walcyr Carrasco na novela A Dona do Pedaço e o Cravo e a Rosa, ambas da Globo, Amora Mautner é a responsável pela direção de Verdades Secretas 2, que tem previsão de estreia para 2021 no Globoplay. As famosas cenas de sexo da obra, um dos sucessos da série, estarão presentes com mais força na nova temporada.“É um dos ativos...