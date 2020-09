Magazine Segunda edição do Guia Alimentar é uma conquista, diz nutricionista "O Guia coloca que a alimentação deve ter uma sintonia com o seu tempo, levar em consideração o cenário da alimentação naquele momento", explica Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes

A segunda edição do Guia Alimentar é uma conquista”, define Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes, nutricionista e professora na área de nutrição em saúde coletiva da UFG. “Se diferencia do guia anterior no sentido que valoriza o alimento, a alimentação e todo o processo que isso envolve. O centro dele é o alimento e suas relações”, continua. Indo além da compreens...