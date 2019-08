Magazine Segunda edição da Bienal Internacional do Cinema Sonoro começa nesta quarta com exibição de Bacurau A mostra tem em seu eixo temático a discussão sobre o som e suas adjacentes na produção audiovisual

Quem acompanha a filmografia do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho sabe que o som é elemento importante de suas tramas. Foi assim em Eletrodoméstica (2005), O Som ao Redor (2013) e Aquarius (2016). Vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes deste ano, Bacurau, longa dirigido em parceria com Juliano Dornelles, chega aos cinemas de Goiânia nesta quarta-...