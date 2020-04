A promessa é de muita sofrência em casa. A sertaneja goiana Marília Mendonça atendeu aos milhares de pedidos dos fãs e faz nesta quarta-feira (8), às 20 horas, uma live no seu canal no YouTube, com os sucessos da carreira. O repertório foi pensado com a ajuda do público e será centrado em músicas de todos os seus discos. Nas apresentações anteriores no Instagram, a artista vinha fazendo covers inusitados – cantou de tudo, da banda Racionais MCs a Pablo Vittar, por exemplo.

Nas últimas duas semanas, as lives tomaram conta das redes sociais. Em iniciativas para manter o público em casa e também para ficar mais próximo dos fãs em tempos de isolamento social pelo combate ao novo coronavírus, artistas se mobilizaram, primeiro em aparições caseiras e improvisadas no Instagram, mas o suficiente para atrair milhares de pessoas. Até que Gusttavo Lima fez uma apresentação no YouTube, no início do mês, que parecia gravação de DVD, pela qualidade de som e de imagem.

“A ideia é seguir com os formatos que venho fazendo, algo mais intimista e o repertório especial com faixas de todos os meus DVDs”, adianta a cantora em entrevista ao POPULAR, que fará sua transmissão de sua casa, em Goiânia. Ao contrário das apresentações de Gusttavo Lima e de Jorge & Mateus, que chamaram a atenção pela grande produção, a artista não pretende seguir pelo mesmo caminho. “Para não ter aglomeração, vou fazer as músicas apenas com a base musical e o meu violão”, diz.

A live de Marília Mendonça é uma das mais aguardadas na internet. O termômetro é o Twitter. Dez dos 30 trending topics (assuntos do momento) da rede social no início da semana eram de músicas da artista que o público gostaria de ouvir na apresentação. Graveto, Infiel e Ausência estavam entre as mais pedidas. A goiana não estipulou horário para encerrar a transmissão e deve atender a pedidos. Além disso, o intuito é arrecadar doações em prol das vítimas do coronavírus.

Pouco tempo antes do isolamento social, Marília tinha retornado aos palcos após o período de licença-maternidade, que durou três meses – o primeiro show foi em 6 de março, em São Paulo. A sertaneja também tinha turnê em abril pela Europa, com shows em Londres, Amsterdã, Porto e Lisboa e todos foram remarcados para outubro. Em casa, a cantora vem usando o tempo para ficar com o filho.

“Sem dúvidas, tenho usado muito esse tempo para ficar com o Leo. Tenho visto algumas séries, filmes e feito algumas coisas de trabalho também, na medida do possível. Na semana passada, gravei uma música nova e gravamos, com um celular mesmo, um clipe. Tudo em casa”, comenta a cantora. “Todos precisamos respeitar os pedidos das autoridades de saúde, nos cuidar, cuidar da família e ter fé de que logo tudo isso vai passar”, defende.

Modão

Uma das duplas sertanejas mais queridas do público também tem uma live agendada. Bruno & Marrone se apresentam amanhã, às 21 horas, no canal da dupla no YouTube. Será a primeira dos artistas desde o isolamento social. “Estamos felizes em poder cantar juntos de novo. Esse período tem sido difícil, assim como para todo mundo. Entendemos a importância da quarentena e enquanto isso a gente vai improvisando”, afirma Marrone ao POPULAR.

A dupla promete duas horas de live com grandes clássicos da carreira colecionados em mais de 35 anos de estrada, como Dormi na Praça, Boate Azul e Vida Vazia. “A galera está pedindo repertório completo, vamos nos esforçar para atender tudo”, brinca Bruno, que disse que será o primeiro encontro com Marrone desde o início do isolamento. “Estamos cumprindo a quarentena, mas nos falamos com frequência”, revela.

A dupla também não pretende fazer grande produção. “A estrutura vai ser a menor possível, respeitando as regras do isolamento. Nosso maior intuito é mobilizar as pessoas para colaborar com a campanha, em parceria com o Sesc, que vai ajudar as instituições carentes e na compra dos testes rápidos para o vírus”, diz Marrone. A apresentação será transmitida da casa de Bruno, em Uberlândia (MG).

Polêmica

As primeiras lives nesse período de quarentena foram feitas por popstars globais, como Chris Martin, Jhon Legend e Elton John, sozinhos em casa. Eles se conectaram com os fãs para reforçar a importância do isolamento e para pedir doações para caridade. Depois, todo mundo seguiu essa onda. Wesley Safadão, Sandy e Marília Mendonça, entre tantos outros, seguiram nesse mesmo caminho no Brasil. Até que Gusttavo Lima fez uma transmissão no YouTube, mas com uma estrutura reduzida de produção e o público pediu para que mais artistas seguissem o caminho.

O centro da polêmica foi na transmissão de Jorge & Mateus, dia 4, quando uma foto mostrou aglomeração de pessoas nos bastidores. A assessoria de imprensa dos goianos disse em nota que participaram da produção 18 profissionais e que houve um revezamento ao longo do processo. Falcão, ex-Rappa, fez uma crítica nas redes sociais sobre essa maneira de fazer lives. “Virou competição levar um som para alegrar esse momento difícil. Música não é competição de quem ostenta mais. Música é sentimento. Deixar fluir”, escreveu.

Mais lives

Quinta-feira: Péricles, às 20 horas

Sexta-feira Marcos & Belutti, às 19 horas, e KLB, às 20 horas

Sábado Saia Rodada, às 17 horas, e Matheus & Kauan, às 16 horas

Domingo Zé Neto & Cristiano, às 18 horas

Dia 18 Wesley Safadão, às 20 horas

Dia 19 Henrique & Juliano, às 18 horas

Dia 26 Luan Santana, às 18 horas