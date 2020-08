Magazine Secult Goiânia começa mapeamento de artistas e espaços culturais para atender a Lei Aldir Blanc A lei prevê auxílio emergencial a pessoas físicas e jurídicas durante a pandemia do coronavírus

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Goiânia está cadastrando artistas e entidades que atuam na área cultural no município com o objetivo de mapear aqueles que poderão ser beneficiados pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc que prevê uma renda de R$ 600,00 por três meses a artistas e trabalhadores do setor cultural. Pela mesma lei, espaços artísticos e e...