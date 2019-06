Magazine Secult Goiás realiza Seminário de Políticas Culturais

Começa nesta segunda-feira, das 14 às 18 horas, a sequência de painéis do Seminário de Políticas Culturais, realizado pela Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás), com discussão sobre mecanismos de fomento e sistemas estaduais de Cultura. Participam o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, o superintendente de Ação Cultural da Secult Goiás, Guil...