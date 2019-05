Com novas datas e prazo para recursos, a Secretaria de Cultura de Goiás (Secult) publicou nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial de Goiás, um novo cronograma de avaliação dos projetos inscritos no Fundo de Arte e Cultura (FAC) 2018/2019. Na semana passada, o governo do Estado havia suspendido os editais, mas com a divulgação da nova agenda o calendário volta a ter regularidade. As novas atrasam a previsão original do processo em cerca de um mês e meio.

No antigo cronograma do FAC, o resultado dos projetos selecionados seriam divulgados nesta sexta-feira (24). Para as datas atualizadas, o período de avaliação dos projetos por parte dos pareceristas será de 4 de junho a 3 de julho deste ano. No dia 5 de julho será divulgada a lista com as propostas classificadas. Já o prazo para recursos vai de 2 a 12 de julho, e as suas análises ocorrerão entre 15 a 19 de julho.

A homologação e divulgação do resultado final do FAC será feita no dia 26 de julho. Já a entrega da documentação dos proponentes precisará ser feita entre 29 de julho e 22 de agosto. De acordo com o Secretário de Cultura Edival Lourenço, a suspensão dos editais na última semana foi algo pontual e temporário na espera de que os recursos fossem desbloqueados e pudessem ser empenhados para contratar os pareceristas. “Já foi resolvido e retomamos a normalidade do cronograma”, explica.

Acompanhe como fica o novo cronograma do Fundo de Arte e Cultura de Goiás:

4 de junho a 3 de julho: período de avaliação dos projetos por parte dos pareceristas

5 de julho: divulgação da lista com as propostas classificadas e não classificadas

8 a 12 de julho: prazo para recursos

15 a 19 de julho: análise dos recursos

16 de julho: homologação e divulgação do resultado final

19 de julho a 22 de agosto: entrega da documentação dos proponentes