Em busca de amenizar os efeitos do fechamento de espaços culturais por conta da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado de Cultura lançou na última semana o edital de Chamamento para Dinamização de Espaços de Cultura do Fundo Cultural de Goiás. São R$ 2 milhões da Lei Orçamentária Anual da Pasta para apoiar locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, bem como geração de renda aos trabalhadores da cultura. No total, serão destinados R$ 1,250 milhão para contemplar mais de 50 espaços como teatros, galerias de arte, cinemas, centros culturais, entidades culturais, cineclubes e pontos de cultura privados ou públicos.