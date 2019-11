Magazine Secretaria de Cultura é transferida para o Ministério do Turismo; Roberto Alvim assume Novo titular da pasta ganhou notoriedade no final de setembro, quando decidiu atacar com ofensas a atriz Fernanda Montenegro

O governo federal decidiu transferir a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. O Decreto nº 10.107, publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União, autoriza a transferência da secretaria e também do Conselho Nacional de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura; da Comissão do Fundo Naciona...