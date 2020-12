Magazine Secretário de Cultura, Mario Frias apresenta princípio de enfarte e é levado para hospital Secretaria de Comunicação do governo federal informou que ele foi submetido a procedimento em hospital particular de Brasília

O secretário de Cultura, Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (11), com princípio de enfarte. A informação foi repassada pela Secretaria de Comunicação do governo federal. Mário Frias, segundo a nota, passa por um procedimento de cateterismo nesta tarde. Mais detalhes sobre o procedimento e o estado de saúde do sec...