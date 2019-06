Magazine Sebo em Campinas reúne acervo com mais de 40 anos de história

De longe, a portinha da Feira Cultural de Campinas pode até passar despercebida pelos transeuntes, entre as Ruas Santa Luzia e Minas Gerais. Mas é só chegar mais perto para dar de cara com desenhos, pinturas e mensagens escritas a mão pela proprietária Rose Mary de Camargo, que há mais de 40 anos trabalha no local. “Abri o sebo quando ainda tinha 18 anos, nos anos 1960...