Magazine Se você não vai até a pista, ela vem até você Conheça alguns aplicativos que fazem a cabeça de quem é apaixonado por boliche:

Boliche 3D Bowling: disponível para Android, no jogo o competidor pode, além de arrastar a bola entre a esquerda e a direita, desenhar curvas na tela para lançar a chamada “bola de efeito”. Gratuito. Classificação no Google Play: 4,2Bowling King: disponível para Android, com o jogo é possível participar de torneios e jogar em pistas temáticas de todo o mun...