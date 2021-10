Magazine Se essa rua fosse minha Após dois anos da conclusão das obras de revitalização, Rua do Lazer começa a ganhar agitação cultural em meio a desafios de ocupação urbana

Ela já foi palco para cinema e apresentações cênicas, ponto de encontro de casais apaixonados, espaço para shows e projetos musicais. A Rua do Lazer, única via fechada para pedestres de Goiânia, viu o Centro se transformar e tem acompanhado as mudanças urbanísticas da região. Dois anos após o fim da reforma da Prefeitura que modificou a sua paisagem, começa a ganhar a...