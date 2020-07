Magazine Scott Bakula diz que “NCIS: New Orleans” tem fôlego para anos

Poucas séries chegam a uma sexta temporada, ainda mais se tratando de spinoff. Mas NCIS: New Orleans conseguiu agradar o público e estreou, nesta sexta-feira), sua nova leva de episódios no canal A&E. O segredo do sucesso, diz Scott Bakula (Dwayne Pride), são suas histórias de mistério.“É o mais interessante”, diz o protagonista, em entrevista por telefone à rep...