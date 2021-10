Magazine Sarah Jessica Parker anuncia mês de estreia do reboot da série 'Sex and the City' A produção, intitulada, "And Just Like That", deve chegar a plataforma de streaming da HBO em dezembro deste ano

A atriz Sarah Jessica Parker, 56, anunciou nesta terça-feira (5) a data de estreia do reboot do clássico "Sex and the City". A série, intitulada, "And Just Like That", deve chegar a plataforma de streaming da HBO em dezembro deste ano. A artista apareceu em um vídeo publicado no canal oficial da HBO Max e anunciou a surpresa para os fãs. "Aqui é a Sarah Jessica, oi dir...