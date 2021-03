Após a formação do paredão no BBB 21, Sarah passou a madrugada desta segunda (29) muito revoltada com os votos que recebeu de Rodolffo e Caio, que considerava seus aliados. A sister foi escolhida para ir à berlinda pela votação da casa. Ela disputa a preferência do público com o cantor e com Juliette.

"Tô com raiva sim, e o povo tem que saber. Só eu sei o quanto eu sofri. Eu quase briguei com o Gil por causa desse cara. Quero que ele se exploda. Isso não se faz!", afirmou ela, chorando, no quarto Cordel.

No quarto colorido, Juliette falou sobre o Paredão com Viih Tube, Thaís e Pocah. "A Sarah caiu do cavalo, sabe por quê? Ela jogou meu nome para ele, e ele votou em mim. Agora, depois que o amigo botou, ele votou nela... E ela está ali dando show, está ali gritando, eu queria muito abraçá-la, mas ela não fez isso comigo", afirmou.

Mais tarde, porém, Juliette foi consolar a brasiliense. "Sinceramente, eu acho que hoje você está muito magoada, com razão. Mas eu quero dizer que o que você está sentindo hoje, eu senti outro dia. Eu senti quando você votou em mim, quando ele [Rodolffo] votou em mim e quando Caio votou em mim, e eu tentei salvá-los também [...] Só que quando a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente sente", disse.

Amigas no início da disputa, Sarah e a maquiadora se estranharam nas últimas semanas. No paredão anterior, a consultora revelou que votou em Juliette para ir à berlinda.

"O que eu posso te oferecer agora é somente força. Você é uma mulher muito forte. Então pronto, siga no que você é. Sofrer, todo mundo sofre. Doer, dói em todo mundo. Só que aqui a gente tá num jogo, não é sobre nossas vidas. E o que precisar de mim, de verdade, pode ficar tranquila", completou Juliette. As duas se abraçaram ao fim da conversa.

Camilla, João, Gil e Fiuk também consolaram Sarah. Em conversa com Juliette no quarto colorido, Camilla afirmou que a atitude de Rodolffo foi muito feia. "Eu acho que foi burrice, sabe por quê? Porque ele não assumiu os BOs dele. A Sarah não ia poder contar o voto do Gil porque não ia caber a ela. Por que ele não votou no Gil, se foi o Gil que votou nele?", indagou.

Caio também foi até o quarto cordel para conversar com Sarah. Ele disse que votou na sister como forma de defender Rodolffo, mas a brasiliense rebateu que não votaria nele para salvar Gil. "Não votei na maldade, não foi com maldade, desculpe", afirmou.

Já no Jardim, Rodolffo contou para Julliette que ela tinha virado alvo das críticas de Sarah e Gil. "De um mês para cá, eu não sei por quais motivos, juntou os dois para sentar borracha em você. Inclusive, quando eu fui líder, eles trouxeram muitas informações", afirmou.