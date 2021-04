A ex-BBB Sarah Andrade usou as redes sociais para compartilhar a mudança de Brasília para São Paulo. "Vocês sabiam que mesmo antes do BBB eu já sonhava morar em São Paulo? Amo tudo aqui, o clima, a arquitetura, as oportunidades. Muito grata por ser tão acolhida por aqui", escreveu.

A consultora de marketing também contou, em entrevista a colunista Patrícia Kogut, que está passando a temporada em São Paulo "por conta dos compromissos profissionais e, coincidentemente, acabei indo para o mesmo prédio onde o Lucas [Penteado] está morando."

Ela e o ex-BBB Lucas Penteado tiveram uma boa relação no programa, e ela garante que fora da casa mais vigiada do Brasil ela ficou "muito feliz ao saber que estamos tão próximos. Ele é um menino muito bom. Eu torço por ele."

Ela ainda conta: "já conheci a família dele, todos muito simpáticos. Nos falamos sempre". Sarah também afirma que o carinho que tem por Gilberto se estendeu para a família do brother. "A minha mãe e a dona Jacira, mãe do Gil, viraram grandes amigas."

"Elas se falam todos os dias. Eu também já falei com a família dele toda. São pessoas maravilhosas. Torço demais para que o Gil seja campeão. Vou puxar mutirão e fazer o que puder", completa. Por fim, a consultora disse que com a fama que veio pelo reality, começou a ser procurada por pessoas distantes.

"Com os meus ex-namorados eu sempre mantive contato. Sou amiga deles. Mas têm aparecido muitos amigos com quem eu não falava há dez ou 15 anos e que agora querem forçar uma intimidade", completa a ex-BBB.