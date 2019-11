Magazine Santa tríade Conheça as três histórias que, juntas, formam Amor de Mãe

A procura de LurdesEm 1993, Lurdes (Lucy Alves em flashback) é casada com Jandir (Daniel Ribeiro) e leva uma vida simples em Malaquitas, cidade fictícia do Rio Grande do Norte. Mãe de quatro filhos, vê sua vida transformada após o pai vender o caçula para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro. A nordestina, em sua segunda fase protagonizada por Regina ...