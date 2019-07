Magazine Sandy e Junior mostram 1ª foto de palco de show em turnê de volta; veja 'E o coração fica como?', escreveu o cantor em seu Instagram; estreia da turnê 'Nossa História' ocorre em oito dias

A dupla Sandy e Junior compartilhou com os fãs a primeira foto do palco do show de estreia da turnê Nossa História, que marca a volta da dupla, que será realizado em Recife, em Pernambuco, no próximo dia 12 de julho. E o coração, fica como?", escreveu Junior, ao lado da hashtag com o nome da turnê, Nossa História Sandy e Junior. Sandy também fez uma publicação: "É sonho qu...