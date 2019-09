Magazine Sandra Annenberg chora em despedida emocionante do Jornal Hoje Apresentadora vai para o Globo Repórter, ao lado de Glória Maria, enquanto Maju Coutinho assume o vespertino

Com direito a muita emoção e lágrimas, Sandra Annenberg se despediu na tarde desta sexta-feira (13) do Jornal Hoje. À frente do noticiário vespertino da Rede Globo há 16 anos, a jornalista deixa a bancada para assumir o comando do Globo Repórter ao lado de Glória Maria. “É chegada a hora da despedida. Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 ano...