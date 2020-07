Magazine Sancionada pelo governo, Lei Aldir Blanc passa por processo de regulamentação Goiás deve receber quase R$ 100 milhões, com metade diretamente para o Estado e a outra aos municípios

Em busca de alternativas para sair da crise ante a pandemia, o produtor cultural Hélio Martins, da Cia. Flor do Cerrado, tratou de criar o projeto Ingresso Solidário. A ideia é simples, mas tem quebrado um galho dos trabalhadores da cultura: colocar à venda ingressos antecipados, que serão válidos por um ano a partir do retorno das atividades do grupo. “As con...