A influenciadora digital Sammy Lee anunciou que não está mais casada com o ex-BBB Pyong Lee, 28. O motivo é uma suposta traição por parte dele. O hipnólogo aparece em um teaser de um reality debaixo do edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda, 38.

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor", publicou ela nas redes sociais.

"Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", emendou a influenciadora que é mãe de Jake de um ano e cinco meses. Ela também deixou de seguir o agora ex-marido.

Depois de revelada a suposta traição, o perfil da argentina Antonela nas redes sociais, que participou do Big Brother Brasil 4, em 2004, foi atacado por seguidores. Ela resolveu se defender das acusações.

Em resposta a uma seguidora que perguntou se ela estava feliz por acabar com um casamento, disse que "eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor".

Em outro momento, uma seguidora criticou a postura dela por se envolver com alguém sabendo que essa pessoa é casada. "Você que está me julgando por uma coisa que não sabe", rebateu. Depois, Antonela apagou todos os comentários e tirou da página a possibilidade de comentários abertos.

Pyong ainda não havia se pronunciado sobre o assunto e também vetou os comentários de sua rede social.

Essa não é a primeira vez que Sammy e Pyong têm algum tipo de rusga com relação ao comportamento do hipnólogo. Quando ele estava no BBB 20, foi acusado de assédio.

Durante uma festa, Pyong abraçou Marcela por trás e depois ameaçou dar um beijo nela. Na ocasião, a sister se mostrou um pouco incomodada, já que o ato foi impulsivo e ele tinha uma mulher fora do reality. A esposa do hipnólogo estava grávida de nove meses.

Em seguida, Pyong abraçou Flayslane e pareceu apertar o bumbum da cantora. Os atos causaram muita revolta nas redes sociais com muita gente pedindo pela expulsão do competidor.

Pyong foi chamado ao confessionário e avisado dos atos. Ele alegou que a bebida o havia feito perder o controle. De lá para cá, começou a pedir desculpas à esposa diversas vezes. Ele também pareceu ter ficado mais retraído na postura e no jeito de agir.

Bianca Andrade foi uma das pessoas que expôs o caso fora do confinamento. "Eu fiz merda, fiz. Mas o Pyong também fez. No mesmo dia em que eu estava bêbada, louca, Pyong também estava louco e fez um monte de coisa. Ele deu em cima de mim, da Marcela e da Flay", disparou na época.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio da DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá chegou a abrir investigações sobre o comportamento de Pyong Lee durante uma das festas do BBB 20. A ideia era apurar se houve assédio. Flayslane e Marcela, quando perguntadas, disseram que não haviam se sentido assediadas.

Na ocasião, a então mulher de Pyong não comentou o tema, mas muitos internautas especularam uma possível separação dos dois após ela mudar o nome de seu perfil no Instagram, retirando o sobrenome dele.

Depois, Sammy no Instagram criou uma enquete acompanhada da pergunta: "Se eu lançar uma música falando sobre o que o Pyong fez naquela festa, vocês ouviriam?". As respostas possíveis eram "Pra saber como você se sente" e "Não quero saber".

Dito e feito. Dias depois, ela lançou a música "Jogo do Desejo", em que falava sobre o que sentiu ao ver o comportamento do seu marido, Pyong, em uma festa no Big Brother Brasil 20.

A letra da canção tinha trechos sobre erros, mas também sobre evitar julgamentos. "Demorei pra entender, mas entendi quando encontrei você. Um cara tão legal, fora do normal. Se até você erra, quem sou eu pra falar mal?", dizia a música, logo no seu início.