Magazine Sammy Lee reata casamento com Pyong e afirma ter se permitido conhecer um novo Pyong Em longo desabafo nas redes sociais, Sammy publicou imagem dela com o filho e o ex-BBB, disse que se permitiu "conhecer essa nova pessoa" e que nos últimos meses "me conheci, aprendi a me amar e que dependência emocional não é saudável"

A influenciadora digital Sammy Lee, 23, resolveu dar mais uma chance a Pyong, 29, após a separação. A mãe do pequeno Jake, de um ano, havia anunciado em julho o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa Ilha Record dar a entender que o marido a tinha traído durante as gravações. Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele res...