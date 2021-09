Magazine Sammy Lee, ex de Pyong, é internada às pressas em hospital de São Paulo Os exames detectaram múltiplas hérnias, além de uma inflamação aguda no nervo do braço esquerdo, a influenciadora também vem enfrentando problemas com ansiedade, estresse e depressão

A influenciadora digital Sammy Lee, 23, foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (15). Ex-mulher do ilusionista Pyong Lee, 28, ela procurou atendimento médico após sentir fortes dores no braço esquerdo. Após passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias, além de uma...