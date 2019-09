Magazine Sambistas interpretam Alcione, Martinho da Vila e Elza Soares

Os músicos Solon (foto) e Rainy Aghata são os protagonistas do tradicional encontro de samba de quinta-feira do Lowbrow. Nesta semana, a partir das 21 horas, eles executam repertório de nomes do samba como Elza Soares, Beth Carvalho, Alcione, Martinho da Vila, entre outros. Rainy é cantora e compositora há mais de 22 anos. Em fevereiro deste ano, lançou seu terceiro CD...