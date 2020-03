Magazine Sambista baiano, Riachão morre aos 98 anos Ícone do samba da Bahia, o sambista morreu durante a madrugada enquando dormia em sua casa, no bairro do Garcia, em Salvador

O cantor e compositor Riachão morreu nesta segunda, 30, aos 98 anos. Ícone do samba da Bahia, o sambista morreu durante a madrugada enquando dormia em sua casa, no bairro do Garcia, em Salvador. Clementino Rodrigues, nome de batismo, estava ao lado de compositores do samba como Batatinha, Ederaldo Gentil e Nelson Rufino. Riachão é autor de Cada Macaco...