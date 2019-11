Magazine Samba e feijoada com o cantor JP Silva no Quintal do Jajá, neste sábado

O cantor, compositor e instrumentista JP Silva (foto) faz show neste sábado, a partir das 13 horas, no Quintal do Jajá. Com 14 anos de carreira, o artista carioca traz no repertório músicas próprias e canções de artistas como Noel Rosa, Cartola, Adoniran Barbosa, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Xande de Pilares, Alceu Valença e Djavan. JP Silva já se...