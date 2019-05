Magazine Samba dá o tom da estreia da temporada 2019 do Canto de Ouro Shows começam nesta quinta-feira(16) e vão até sábado(18), sempre às 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro

Filho da dor e pai do prazer, o samba dá o tom da estreia, hoje, da temporada 2019 do Festival Canto de Ouro, projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Fernando Boi, Polyanna Pimpão, Cláudia Garcia e Xexéu formam o elenco da primeira semana do projeto, com shows de quinta a sábado, sempre às 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Cr...