Magazine Samantha Schmütz tem rede social desativada em meio a críticas a Bolsonaro e alfinetadas Ao entrar no perfil da atriz e humorista, a rede social apresenta uma mensagem que diz que aquela página não está disponível

Samantha Schmütz, 42, teve sua conta no Instagram desativada neste domingo (13). Ao entrar no perfil da atriz e humorista, a rede social apresenta uma mensagem que diz que aquela página não está disponível. Ela decidiu, então, falar com seus seguidores em outra rede social, o Twitter, onde soltou o alerta: "Desativaram minha conta do Instagram!". Foram vários os fãs...