Magazine Samantha Schmütz diz que conversou com Juliana Paes após polêmica A atriz também se desculpou com Deborah Secco, 41, a quem criticou publicamente por continuar publicando "dancinhas" em meio à situação que o Brasil vive

Samantha Schmütz, 42, revelou já ter conversado com Juliana Paes, 42, após a polêmica que envolveu as duas. Esta última publicou um vídeo nas redes sociais afirmando discordar de "uma colega" que a acusava de ser "covarde, desonesta e criminosa". "Ao me deparar com algumas reportagens afirmando que a mensagem da Juliana Paes seria para mim, duvidei", contou Schmüt...