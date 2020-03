Kyra inventa para Renatinha que se fingiu de morta porque sentiu um pavor repentino de se casar. Zezinho sente ciúmes de Ermelinda com Edgar. Gabi liga para a avó, Dulce, acertando a ida de Juan e Mário para moraram com ela em São Paulo. Renatinha obriga Kyra a escrever uma carta de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo que fique com a secretária. Renzo flagra Alexia/Josimara mexendo em seus pertences.