Magazine Salve-se Quem Puder: Rafael e Kyra se beijam em reencontro inspirado em filme Confira o resumo da novela das sete desta quinta-feira (5)

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael. Kyra desliga a luz, fazendo com que Renatinha fique presa no elevador da empresa. Renzo diz a Dominique que se sentiu obrigado a ajudar Rafael, por tudo o que fez à noiva do empresário. Mário ganha o concurso de gastronomia do hotel. Kyra/Cleyde assombra Renatinha. Alexia/Josimara venda os olhos de Rafael como c...