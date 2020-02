Magazine Salve-se Quem Puder: Luna reencontra Téo Confira o resumo da sua novela das sete desta segunda-feira (17)

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos que corre se fizer cirurgia e fica f...