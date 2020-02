Magazine Salve-se Quem Puder: Luna consegue ficar cara a cara com Helena Confira o resumo da sua novela das sete desta terça-feira (11)

Luna/Fiona aproveita a distração do segurança e entra no Empório. Rafael percebe que suas manias voltaram. Mário agradece o apoio de Juan. Graziela nota a felicidade de Petra por ganhar o papel que era de Alexia. Ignácio cobra mais atenção de Alan com os filhos. Luna/Fiona fica mexida ao ver Helena e acaba desmaiando. Helena repreende Luna/Fiona por ter estragado seu e...