Verônica comenta com Gael que sabotou a distribuição dos convites para a inauguração do restaurante de Micaela a mando de Hugo. Verônica se revolta ao ver o restaurante de Micaela repleto de celebridades. Kyra diz a Alexia que teme que a atriz se apaixone por Renzo novamente. Dominique flagra Renzo com o anel de Alexia. Agnes resolve acompanhar Bia na aula de balé. Helena descobre que Téo passou a noite no Rio de Janeiro com Luna/Fiona.