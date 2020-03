Magazine Salve-se Quem Puder: Kyra chega disfarçada na Labrador Confira o resumo da novela das sete desta quarta-feira (4)

Alexia avisa que desistiu de deixar o Programa de Proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina com Bel que Zezinho ficará em sua casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Enéas sugere que Téo repense seu relacionamento com Úrsula. Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para d...