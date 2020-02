Magazine Salve-se Quem Puder: Alexia vai ao encontro de Rafael e quase dá de cara com Renzo Confira o resumo da novela das sete desta sexta-feira (14)

Hugo lembra a Helena que ninguém pode saber o que ela fez no México. Ermelinda incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete do Empório. Zezinho avisa a Alexia/Josimara que treinará Bel para participar de rodeios. Graziela aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro com Renzo. Juan tenta convencer M...