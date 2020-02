Magazine Salve-se Quem Puder: Alexia 'psicografa' carta de Kyra Confira o resumo da novela das sete desta sexta-feira (28)

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela se relacionar com alguém. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e...