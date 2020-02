Magazine Salve-se Quem Puder: Alexia pergunta a Rafael se ele quer falar com Kyra no mundo espiritual Confira o resumo da sua novela das sete desta quarta-feira (26)

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique repreende Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa a Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com Úrsula que Luna/Fiona a deixa intrigada. Téo narra para Luna/Fiona como salvou uma menina no furacão do México, s...