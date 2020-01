Magazine Salve-se Quem Puder: Alexia dorme com Renzo Confira o resumo da sua novela das sete desta terça-feira (28)

Donato é imobilizado pelos comissários do voo. Luna cede ao amor que sente por Juan e aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde estão Kyra e Alexia faz um pouso forçado em Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no resort. Alan pede à prima Alexia que volte para o Brasil. Alexia se encanta com Renzo e se envolve com o rapaz. Helena repreende Téo por querer documentar o...