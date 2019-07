Magazine Salvador: visitar a primeira capital do Brasil é ter a certeza de uma viagem incrível A capital do estado da Bahia é conhecida pela arquitetura colonial portuguesa, pela cultura afrobrasileira e pelo litoral tropical; veja dicas de lugares para visitar, praias e onde comer bem

Salvador, primeira capital do País, pode ser sinônimo de carnaval, de boa comida, de praias lindas e de história – tudo depende do que você procura quando planeja o seu roteiro de viagem. Salvador não é uma cidade para se conhecer rapidamente; afinal, na Bahia tudo tem um tempo próprio. Mas não é difícil listar as coisas que são importantes para visitar nessa cid...