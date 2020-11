Magazine Sally Field, atriz que interpretou a irmã Bertille, de A Noviça Voadora, completa 74 anos de idade Artista é hoje referência tanto no cinema quanto na televisão

Por quatro anos, de 1967 a 1970, ela encarnou a divertida irmã Bertille, do seriado A Noviça Voadora. Com isso, a atriz Sally Field, que chega hoje aos 74 anos de idade, alcançou o estrelado e, de lá para cá, é referência tanto no cinema quanto na televisão. Por sua atuação como uma líder sindical em Norma Rae, de 1979, recebeu seu primeiro Oscar e Globo de Our...