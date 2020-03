Magazine Salão do Livro de Paris é cancelado e Louvre fecha pelo segundo dia por causa do coronavírus No sábado, 29, o governo francês proibiu eventos com mais de 5 mil pessoas em lugar fechado

O Salão do Livro de Paris, principal feira do gênero na França e realizado anualmente na capital do país, foi cancelado devido às medidas adotadas pelo governo francês no sábado, 29, para evitar a disseminação do coronavírus. A informação é do sindicato dos editores, em comunicado. "Seguindo a decisão do governo de proibir evento...