Magazine Salão disputado

Britânia, no Noroeste Goiano, é considerada a menor cidade do País a ter um museu de arte (pouco mais de 5 mil habitantes). O Mabri foi inaugurado em 2009 e já conta com mais de 200 trabalhos no seu acervo, de nomes como Waldomiro de Deus, Fernando Ekman e G. Fogaça. A nova edição do salão tornou-se o mais concorrido no Estado com quase 2 mil inscrições, ficando na frente do 2...