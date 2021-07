Sucesso em 2017, "Pega Pega" volta à grade da Globo em edição especial a partir desta segunda-feira (19). A trama é a primeira de autoria solo de Claudia Souto, antes colaboradora em outras novelas da emissora.

Assim como a sua antecessora "Salve-se Quem Puder", a trama é leve e de comédia. O enredo gira em torno do fictício Carioca Palace, um luxuoso hotel que está sendo vendido pelo playboy Pedrinho (Marcos Caruso) para o empresário Eric (Mateus Solano).

Mas quatro funcionários do lugar decidem roubar o dinheiro da venda: Malagueta (Marcelo Serrado), Júlio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini). O problema é que eles são muito atrapalhados e vão enfrentar diversas confusões após cometerem o crime.

VEJA QUEM É QUEM NA TRAMA

Luiza (Camila Queiroz): é neta do dono do hotel, Pedrinho Guimarães, e lá vive desde criança, tal qual uma princesa em seu palácio. É o seu avô quem organiza o baile como uma despedida do local, já que está falido, e, sem a ciência e o consentimento da moça, vende o Carioca Palace ao jovem empresário Eric Ribeiro, viúvo e pai da adolescente Bebeth (Valentina Herszage), e cujas intenções são transformar o imóvel em algo mais rentável.

Eric (Mateus Solano): jovem empresário muito bem-sucedido, vive para o trabalho. Seus negócios tomam praticamente todo o seu tempo e ele mal consegue estar com a filha, a adolescente Bebeth. Viúvo, perdeu a mulher num acidente de carro, e seu coração volta a bater forte ao conhecer Luíza, por quem se apaixona perdidamente.

Malagueta (Marcelo Serrado): concierge do hotel e morador de um conjugado em Copacabana, Malagueta se chama Vítor. O apelido lhe foi dado por ser ardiloso, articulador, matemático. Ambicioso, é o mentor do roubo e o responsável por aliciar os colegas. Se apaixona por Maria Pia (Mariana Santos).

Júlio (Thiago Martins): garçom, ele executa o seu ofício com muita dedicação. Mora na Tijuca com as tias Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira), além do cachorrinho Sherlock. É um bom moço e frágil, mas topa participar do roubo do hotel, o que lhe causa um arrependimento profundo.

Antônia (Vanessa Giácomo): inspetora de polícia incorruptível, se impõe num meio majoritariamente masculino. Ama seu trabalho e não tolera injustiças. É determinada e objetiva, seja praticando seu ofício, seja no amor.

Maria Pia (Mariana Santos): assessora pessoal de Eric, por quem nutre uma paixão platônica. É a sombra do empresário, que a enxerga como irmã. Mina o namoro de Eric e Luiza com intrigas e mentiras e se alia a Malagueta. Com a autoestima baixa, cura as suas frustrações na comida.

Sandra Helena (Nanda Costa): camareira do hotel, é uma mulher alegre, despachada e que quer subir na vida, mas nunca cogitou se tornar uma ladra. Namora o recepcionista Agnaldo e, juntos, aproveitam as suítes desocupadas para momentos de romance. Mora na Tijuca com a mãe, Dulcina (Edvana Carvalho), e o padrasto, Aníbal (Edmilson Barros), a quem não suporta.

Agnaldo (João Baldasserini): recepcionista, é um cara boa praça, comunicativo, mas inveja os bens dos hóspedes. Namorado de Sandra Helena, por quem é apaixonado, só topa participar do roubo do hotel depois que a namorada aceita. Mora num quartinho de funcionários do Carioca Palace.

Domênico (Marcos Veras):inspetor de polícia, está sempre ao lado de Antônia compondo uma dupla dinâmica no combate ao crime. Gosta da colega de trabalho e não suporta saber que ela prefere Júlio a ele.

Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso): dono do Carioca Palace, é um playboy que sempre curtiu a vida adoidado. Avesso a trabalho, quer gastar e pouco liga para a manutenção de seu hotel, que passa por dificuldades financeiras. Não à toa, decide vendê-lo a Eric. Nos áureos tempos, viveu um romance com Sabine (Irene Ravache) e teve um affair com Lígia (Ângela Vieira).

Bebeth (Valentina Herszage): filha única de Eric. Adolescente, tem conflitos com o pai e quer dele não o dinheiro, mas atenção e limites. Presenciou a morte da mãe num acidente de carro quando ainda era bem pequena e o trauma causa reflexos em sua vida.

Sabine (Irene Ravache): viúva do pai de Mirella e madrinha de Bebeth. Suíço-brasileira, muito arrogante e sócia de Eric em sua empresa. Detesta o empresário e só tem olhos para o filho Dom (David Junior). No passado, teve um romance intenso com Pedrinho.

Cíntia (Bruna Spínola): camareira e muito amiga de Sandra Helena. Torna-se amiga de Luíza. Se apaixona por Lourenço (Rômulo Neto), com quem vive um romance.

Dom (David Junior): adotado por Sabine quando era criança, é brasileiro, mas foi criado na Europa com a melhor educação que poderia ter. Comanda parte da empresa junto com a mãe.

Douglas (Guilherme Weber): gerente geral do hotel, Douglas subiu na vida de forma honesta. Começou como estagiário e deve a oportunidade a Pedrinho, a quem respeita muito. Sisudo no trabalho, Douglas tem uma vida paralela no Klub Strass.

Athaíde (Reginaldo Faria): pai de Maria Pia, desembargador aposentado, enche a filha e a mulher Lígia de conforto. É o melhor amigo de Pedrinho. Oculta o envolvimento da mulher no acidente de Mirella.

Mônica (Julia Lund): mulher de Evandro (Paulo Vilhena), é tão misteriosa quanto ele. Passa o dia trancada em casa, por ordens do marido, e poucos na vila a veem. Sua casa está sempre fechada e sem luz.

Arlete (Elizabeth Savala): mãe de Júlio, procura o filho depois de adulto e irá se envolver com Pedrinho.

Tânia (Jeniffer Nascimento): camareira, vive às turras com Sandra Helena. Ambiciosa, vai se tornar a sombra da patroa Sabine. Se aproxima de Dom a mando da madame, porém acaba se apaixonando por ele

Evandro (Paulo Vilhena): homem misterioso e muito fechado, chega à vila com a mulher Mônica e, juntos, vão morar numa casa abandonada. Louco pela mulher, revela a Júlio que abandonou tudo para ficar com ela

Lígia (Angela Vieira): mãe de Maria Pia, é uma dondoca que só pensa em aparências. Recrimina a filha por estar fora de forma e quer dar uma repaginada na herdeira. É apaixonada por Pedrinho, com quem teve um affair no passado

Kika (Nando Brandão): trabalha no Klub Strass como drag queen

Cristóvão (Milton Gonçalves): responsável pelos pequenos consertos no hotel, Cristóvão carrega uma culpa por conta de acontecimentos do passado, mas se abre com Bebeth, quando a menina se muda para o hotel, e os dois se tornam amigos e confidentes.

Delegado Siqueira (Marcello Escorel): deixa as investigações nas mãos de seus inspetores, mas, muito vaidoso, toma para si o esclarecimento dos casos. Adora sair na imprensa.

Márcio (Jaffar Bambirra): bom garoto, Márcio trabalha com os pais na Serrote. Tem brigas com Borges (Danton Mello) por achar que a família precisa de outra fonte de renda para se manter. É namorado de Bebeth, de quem gosta muito.

Wanderley (Bernardo Marinho): irmão de Agnaldo. Anos atrás brigou com o recepcionista do hotel por causa de mulher. Vê o irmão se reaproximar para conseguir um álibi no roubo. Mora com Madalena (Virginia Rosa) e Dilson (Ícaro Silva) e sobrevive vendendo balas.

Expedito (Fabio Felipe): inspetor de polícia. Divide apartamento com Domênico, em Copacabana.

Madalena (Virginia Rosa): cozinheira na casa de Maria Pia, é mãe de Dilson (Ícaro Silva) e Tidinho. Este último sumiu quando ainda era criança por um deslize do pai, Cristóvão. Por isso, ela nunca perdoou o marido, de quem se separou.

Dilson (Ícaro Silva): muito apegado à mãe, Madalena, sonha ver os pais convivendo em harmonia. Sofre por não ter crescido com o irmão Tidinho. Trabalha como vendedor de balas na Central do Brasil.

Prazeres (Cristina Pereira): tia de Julio e irmã de Elza (Nicette Bruno). Muito querida por todos, mas gosta de uma fofoca e, muitas vezes, fala sem pensar.

Rubia/Flávio (Gabriel Sanches): trabalha no Klub Strass como drag queen. Amigo e sócio de Douglas na boate.

Elza (Nicette Bruno): tia de Júlio e irmã de Prazeres. Senhorinha muito querida na vila, adora o sobrinho e o cachorrinho Sherlock, para o qual já comprou um túmulo.

Borges (Danton Mello): diretor da Companhia Serrote de Teatro de Bonecos. Idealista, não admite rebaixar a sua arte a níveis comerciais, mesmo a companhia não estando bem financeiramente. É casado com Tereza (Dani Barros) e é pai de Márcio e Drica.

Tereza (Dani Barros): mulher de Borges, administra a agenda e as finanças da companhia. Cuida do planejamento financeiro da família e, apesar de tentar convencer o marido a procurar outros trabalhos, entende as suas convicções.

Dulcina (Edvana Carvalho): mãe de Sandra Helena, trabalha como costureira e é casada com Aníbal.