Magazine Saiba quem é Karinah, cantora de pagode que comprou a mansão de Xuxa Ainda não conhecida do grande público, ela tem se destacado no meio artístico por ter feito parcerias com músicos populares como Belo, Mumuzinho e Xande de Pilares

O nome da cantora de pagode Karinah, 40, ficou em evidência nos últimos dias após a notícia que a artista é a nova proprietária da mansão de Xuxa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio. Ainda não conhecida do grande público, ela tem se destacado no meio artístico por ter feito parcerias com músicos populares como Belo, Mumuzinho, Dudu Nobre, Xande de Pilares, e...