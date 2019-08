Magazine Saiba que eu tenho approach

Se há algum tempo alguém perguntasse para Mário Leite, 59 anos, quais são as regras do boliche, ele não saberia responder. Quem dirá acreditar que hoje estaria praticando a modalidade diariamente. Contratado para cuidar das pistas de boliche do Golden Bowl, o técnico em manutenção de brinquedos eletrônicos precisou começar a testar o desempenho do equipamento e acabo...